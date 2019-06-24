Dün yapılan İstanbul seçiminin sonuçları AK Parti Genel Merkezi’nde masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’ya döndü. Yarın AK Parti Grup Toplantısı'na katılacağı açıklanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. pic.twitter.com/Kz7AyaOc9B — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Haziran 2019

İlk değerlendirme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleşecek Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yapılacak.

Toplantıda, 23 Haziran sonrası tabloya mercek tutulacak. Seçim sonuçları, 31 Mart ile karşılaştırmalı olarak ele alınacak. Bazı ilçelerde neden oy kaybı yaşandığı değerlendirilecek. Yürütülecek çalışmalarla ilgili takvim belirlenecek.

AK Parti yeni yol haritasını belirleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, AK Parti’nin yeni yol haritasının ele alınması bekleniyor.

Seçim sonuçlarına yönelik çalışmalar, Erdoğan’ın Japonya ve Çin ziyaretlerinin ardından yeniden gündemde olacak.

Kaynak: TRT Haber