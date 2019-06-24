CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul seçim sonuçlarını değerlendiren Öztrak sandık başına gidenlere teşekkür etti.

Öztrak, "Türkiye'nin önünde çok önemli bir fırsat var. 4 yıl gibi seçimsiz geçirilebilecek bir süreç var. Bu süreyi millete taahhütte bulunanlar taahhütlerini yerine getirmek için en iyi şekilde değerlendirmelidir. Seçimsiz bir 4 yıl önemli bir fırsattır. Bu fırsat heba edilmemelidir. Herkes kendi işine odaklanmalıdır." dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yapıyor. https://t.co/CHndZm3Ma9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 24, 2019

Kaynak: TRT Haber