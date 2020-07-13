AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları sonrasında parti sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor.

Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

-Eğer Türkiye, Suriye'den kaçan mültecileri ölümden kurtarmak için kapılarını açmasaydı, bunların hepsi Avrupa'ya gitseydi, bugün ortada Avrupa demokrasisi diye bir şey kalmazdı.

-Türkiye düşmanlığı, İslam düşmanlığı, Erdoğan düşmanlığı hattından ilerleyenlerin, yarın bir gün Avrupa'nın gerçek demokratlarını hedef alacağı konusunda kuşku yoktur.

-Fransa Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımızın meşru Serrac hükümetine verdiği desteği hedef alarak toplu mezarların üstünü örtemez.

-(Yabancı bir alışveriş sitesi üzerinden, kaçırılmış çocukların pazarlandığı iddiası) İşin bize yansıyan bir boyutu söz konusuysa güvenlik birimlerimiz, adliyemiz inceleyecektir. Bu gündemi ilgililere bildirdik.

-Türkiye salgın sürecini başarı ile yürütmüştür.

-15 Temmuz Türkiye'nin işgal girişimine karşı topyekün mücadelesidir.

-Bedeli ödenmiş hak edilmiş bir demokrasimiz var. 15 Temmuz dünyada tarih yazdıracak kadar önemli bir direniştir.

-(Ayasofya kararına tepkiler) Türkiye'nin mülkiyetinde olan bir mekanı nasıl kullanacağı kendi tasarrufundadır.

-Ayasofya herkesin ziyaretine açık olacaktır.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündem değerlendirme konuşması ile 15.50'de başladı. Toplantıda iç ve dış gelişmeler masaya yatırıldı.

Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son durum ile terörle mücadele konularına ilişkin değerlendirme yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, MKYK'nın ardından Merkez Yürütme Kurulu'na başkanlık edecek. MYK'da Meclis'in çalışma takvimi görüşüldü.

Ayrıca, istihdam kalkanı kapsamında yürütülen çalışmalar ve İstanbul Sözleşmesi konularının da Merkez Yürütme Kurulu'nun gündemindeydi.

[Fotoğraf: AA]