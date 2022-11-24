Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 10:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti MKYK toplanıyor
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Düzce'de yaşanan deprem ve Pençe Kılıç Harekatı toplantıda değerlendirilecek.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 16.00'da başlayacak.
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nda öne çıkan gündem maddesinin Pençe Kılıç Harekatı olması bekleniyor.
Düzce'de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki deprem de MKYK'nın gündeminde olacak. Deprem sonrası ilgili bakanlıkların bölgedeki çalışmaları değerlendirilecek.
Rusya-Ukrayna savaşından tahıl sevkiyatına, Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonlarına dair önemli başlıklar da toplantıda konuşulacak.
Seçim hazırlıkları ve ekonomide atılacak adımlar da toplantıda ele alınacak.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK gündemine ilişkin toplantı sonrası açıklama yapacak.
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
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