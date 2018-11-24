AK Parti Genel Sekreteri Şahin: Çok güçlü ve marka isimlerle bu yarışlara katılacağız

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti'nin belediye başkan adaylarını belirleme sürecini TRT Haber Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun'a değerlendirdi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, belediye başkan adaylarının belirlenme sürecini @trthaber özel yayınında değerlendirdi.https://t.co/VebT7LTID3 pic.twitter.com/rat22Z5TsL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Kasım 2018

"Çarşamba günkü seyahat öncesi açıklamayı düşünüyoruz"

Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Kasım'da Güney Amerika'ya gerçekleştireceği seyahat öncesi bütün adayların açıklanacağını açıkladı.

Şahin şunları söyledi:

"Biz bütün il belediye başkan adaylarımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın çarşamba günü başlayacak olan uzun Güney Amerika seyahati öncesinde açıklamayı planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızda da çok önemli mesafeler kat ettik. 30 büyükşehir var, yarısını bugün açıklayıp 51 ilin yarısını bugün açıklayıp ikinci yarısını da salı günü planlıyoruz.

Heyecanı biraz daha yaymak, gündemi domine etmek anlamında karar verdiğimiz bir şey. Dün yaptığımız istişareler neticesinde 3 büyük şehrimizi ikinci grup 41 ille açıklamaya karar verdik. Bu illerimizle ilgili şunu söyleyebiliriz; her 3 büyükşehrimizde de çok güçlü ve marka adaylarla yarışa katılacağız. Bu isimlerin artık netleştiğini söyleyebiliriz ama Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından duymadığımız sürece resmiyet kazanmamış olacak."

"Hükümette yer almış çok güçlü ve marka isimlerle bu yarışlara katılacağız"

Hangi isimlerin aday olacağı konusunda ipucu veren Şahin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye siyasetinde adlarından çok güçlü bir şekilde bahsettirmiş, hükümette yer almış çok güçlü ve marka isimlerle bu yarışlara katılacağız. Ankara ve İstanbul'da yine her zaman olduğu gibi çok iddialıyız. İzmir'de de Cumhur İttifakı'nın ortaya çıkarmış olduğu enerjiyle çok iddialı bir yarışın içerisine gireceğimizi söyleyebiliriz. Amacımız Cumhur İttifakı'nın paydaşı olarak mevcut belediyelerimizi, oy oranlarımızı korumak ve mümkün olduğunca üzerine koymak.

Bunu da hem belediye başkanlıkları sayısı itibarıyla hem oy oranı itibarıyla koruyacağımızı ve daha da üzerine çıkacağımızı söyleyebilirim. Çünkü her geçen gün Cumhur İttifakı'nın hitap ettiği kesim daha da genişliyor. Bu ilk olarak 16 Nisan referandumunda böyle bir iş birliği gerçekleştirilmişti. Daha sonra 24 Haziran'da Cumhur İttifakı adını verdiğimiz ittifakla girdik. 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde de yerel seçimin anlamına, ruhuna uygun seçim birlikteliği gerçekleştirilecek."

Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı süreci

Fatih Şahin, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde nasıl yer alacağı konusunda da süreci şu şekilde anlattı:

"Genel başkanlar iş birliğiyle ilgili olarak iradelerini çok güçlü bir şekilde ortaya koydular. Cumhur İttifakı'nın bu yerel seçimden kazançlı çıkması Türkiye'nin kazançlı çıkması için iradelerini ortaya koyduktan sonra her iki partinin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcıları bir araya gelecekler ve kendi aralarında konuşacaklar. Sayın Devlet Bahçeli bugün bir açıklama yaptı. Sayın Said Durmaz ve Sayın Mehmet Özhaseki'nin görüşmelerinde bunun daha da netleşeceğini söyleyebiliriz.

Önümüzdeki günler bunu ortaya koyacak. MHP'nin sahip olduğu büyükşehir, il, ilçe belediyeleri söz konusu. Bunlar masaya yatırılacak. Özellikle bunları korumak ve muhalefetin elinde olan belediyelerden ne kadar fazla alırız, nasıl alırız biz buna odaklanacağız. Nasıl bir formülün oluşacağını önümüzdeki günlerde ilgili genel başkan yardımcılarının yapacağı görüşmeler belirleyecek."

MHP ile ortak miting

3 büyükşehrin adayıyla ilgili yine toplantılar yapacaklarını belirten Şahin, "Toplantılar neticesinde bunun netleşeceğini ve kamuoyuyla paylaşılacağını ifade edebiliriz" dedi.

Miting programının şubat ayının ortalarında başlacağını söyleyen Şahin, "MHP ile ortak miting yapılabilir mi?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Miting programı şubat ayının ortalarında başlayacağını düşünürsek çok zaman var. Henüz kampanyamız oluşmuş değil, çalışmalarımız devam ediyor. Bunları konuşmak için çok erken. Eğer ittifaka katkı sağlayacağı konusunda her iki taraf da bir fikir birliğine varırsa neden olmasın. Daha önce benzer şeyler yapıldı."

"Küçük ilçelerde küçük istisnaların olabileceğini söyleyebiliriz"

Şahin 3 dönem kuralıyla ilgili de şunları söyledi:

"3 dönemle ilgili temel perspektifimiz bu kuralın işlemesi. Ancak nüfusu küçük olan bazı ilçelerde bir takım istisnalar söz konusu olabilir. İl ve büyük ilçeler düzeyinde olmayacak ancak küçük ilçelerde küçük istisnaların olabileceğini söyleyebiliriz."

Kaynak: TRT Haber