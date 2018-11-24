Suriye'de muhalif gruplar ve rejimin alıkoyduğu bazı kişiler karşılıklı serbest bırakıldı

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de muhalif gruplar ve rejimin alıkoyduğu kişilerin serbest bırakılması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, Astana sürecinde Türkiye, Rusya, İran ve Birleşmiş Milletler'in (BM) katılımıyla kurulan çalışma grubu bünyesinde hazırlanan pilot proje çerçevesinde Suriye'de rejim ve muhalifler arasındaki esir takası yapıldığını söyledi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Suriye’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, 24 Kasım 2018 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki el Bab’ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakılmıştır.

Suriye’de çatışan taraflar arasında güven artırılması bağlamında önemli bir ilk adım teşkil eden bu uygulamanın yeni inisiyatiflerle sürdürülmesi hedeflenmektedir."

Onar kişi karşılıklı serbest

Suriye'de Esed rejimi ve askeri muhalifler, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde, Bab ilçesinin rejim kontrolündeki Tadif beldesinde karşılıklı olarak onar kişiyi salıverdi.

Astana anlaşmalarıyla kurulan Alıkonulanlar Çalışma Grubu'nun "pilot proje" olarak nitelediği sembolik takas, 30-31 Temmuz'da Soçi'de düzenlenen 10. Garantörler Toplantısı'nda kararlaştırılmıştı.

Esed rejiminin en az 1500 kişiyi alıkoyduğu biliniyor. Takasın, Türkiye'nin insani diplomasi faaliyeti çerçevesinde attığı adımlar neticesinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber, AA