AK Parti'nin 40 adayından 3'ü eski bakan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayı açıklandı.

Bazı illerde mevcut belediye başkanları ile devam

AK Parti, mevcut başkanlardan, vatandaş memnuniyetinin devam ettiğini anketlerle tespit ettiği 11 belediye başkanı ile yola devam etme kararı aldı.

Buna göre, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı yeniden aday gösterildi.

3 eski bakana yeni görev

AK Parti, 3 eski bakanı 2019 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı gösterdi. Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Düzce'den, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler Ordu'da, eski Bayındırlık Bakanı Mustafa Demir Samsun'dan aday oldu.

AK Parti'den 4 il, bir ilçe başkanının yer aldığı aday listesinde, bir vali, bir de vali yardımcısı yer buldu.

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın Kocaeli'den, Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim Hakkari'den aday gösterildi.

Aktaş ve Atilla ile devam

AK Parti'nin adaylığını açıkladığı 40 isim arasında, Bursa'da istifa eden Recep Altepe'nin yerine Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından seçilen Alinur Aktaş da bulunuyor.

AK Parti, belediye kaynaklarını terör örgütüne aktardığı gerekçesiyle görevden alınan ve yeni görevlendirme yapılan yerlerde de titiz bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda 3 büyükşehir, 7 il, 63 ilçe, 20 beldede görevlendirilen kayyumlar özelinde yapılan çalışmalar sonucunda, görevlendirmeyle Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Cumali Atilla AK Parti'den aday gösterildi.

Üç dönem kuralı işletildi

AK Parti'de üç dönem kuralına takılan 92 belediye başkanından biri büyükşehir, biri il, 63'ü ilçe, 27'si de belde belediye başkanı.

Üç dönem kuralına takılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu aday gösterilmedi. AK Parti'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bilecik Valisi Tahir Büyükakın oldu. Bolu'da da üç dönem kuralına takılan Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz aday gösterilmezken, Bolu adayı Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin oldu.

Kaynak: AA