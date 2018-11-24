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AK Parti 40 belediye başkan adayını bugün açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti'nin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıklayacak. İstanbul, Ankara ve İzmir adayları ise bugün açıklanmayacak.

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AK Parti 40 belediye başkan adayını bugün açıklayacak

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