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Türkiye'den Irak'a taziye

Türkiye, sel felaketi sonucu hayatını kaybedenler için Irak'a taziye mesajı ileterek, Irak halkına her türlü yardıma hazır olduğunu açıkladı.

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Türkiyeden Iraka taziye

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın Ninova, Basra, Selahaddin ve Misan vilayetlerinde meydana gelen sel felaketi sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bulunduğu, çok sayıda kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığı üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, bu zor günlerinde dost ve kardeş Irak halkına her türlü yardıma hazırdır." denildi.

Irak'ın kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların ardından oluşan selde 9 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı. 

Kaynak: AA

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