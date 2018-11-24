MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın devamı milli beka için mecburidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Yeni sistemin yaşaması için Cumhur İttifakı'nın kazasız belasız yoluna devam etmesi milli beka açısından mecburidir.

Milliyetçi Hareket Partisi taraftır, Türkiye'nin yanındadır. Cumhur İttifakı'nın tarafındadır.

Türkiye'nin çıkarları neyi işaret ediyorsa oradayız.

"AK Parti'ye 3 büyük şehirde desteğimiz tam olacaktır"

Milliyetçi Hareket Partisi, İstanbul dışında Ankara ve İzmir'de de aday göstermeyecektir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayları kim olursa olsun 3 büyük şehirde desteğimiz tam olacaktır. Bu irademizde pazarlık yoktur, gizli anlaşma yoktur, al ver süreci olmamıştır. Diğer her yerde adaylarımız vardır, adaylığı belli olan dava arkadaşlarımız da çalışmalarına devam etmektedir.

"Biz hazırız, zillet ittifakı ile her seviyede mücadeleye kararlıyız"

Bir başka önemli kararımız da şudur. Zillet ittifakının paydaşı olan CHP, HDP, İP ve diğer yedekleri her nerede ortak aday çıkartırlarsa çıkartsınlar biz hazırız, onlarla her seviyede mücadeleye kararlıyız. Zilletin ortak adayları nerede karşımıza çıkıyorsa, işte orada Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun, uyumlu hareket etmeye sonuna kadar varız. Ona buna bakmayacağız, kulak asmayacağız, Türkiye'yi yem ettirmeyeceğiz, tutsak düşürmeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini de hedef alan kim varsa karşılarında bizi bulacaktır. Mesele Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, mesele bunlarla uyumlu mahalli idareler yönetimlerinin terkip ve tecellisidir. Kim ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın fasa fisodur. Bir kulağımızdan girecek, diğerinden çıkıp gidecektir.

Kaynak: AA, TRT Haber