1981 yılından bu yana her 24 Kasım öğretmenler günü olarak kutlanıyor. Peki , Türkiye "Öğretmenler Günü"nü neden 24 Kasım'da kutluyor?

Eğitimde reform

Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştu ancak eğitimde devrim yapmak gerekiyordu.

Amaç okuma- yazmayı kolaylaştırmak, çağdaş eğitim öğretimi sağlamaktı. Bunun için de yeni bir alfabe arayışına girildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda önce yüksek okullarda fizik, kimya, matematik derslerinde Latin işaretleri kullanılmaya başlandı, sonra posta pullarında Latin harfleri kullanıldı.

9 Ağustos 1928 harf devriminin başlangıcıydı. Mustafa Kemal, Sarayburnu Parkı'nda yeni alfabeyi tanıttı, ilk dersini Tekirdağ'da verdi.

Neden 24 Kasım?

1 Kasım 1928'de TBMM'nin kabul ettiği Türk Harfleri Hakkındaki Kanun ile Harf İnkılabı başladı.Türk tarihinde ilk defa bir okuma yazma seferberliği başlatıldı.

Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal'e 11 Kasım 1928'de "Millet Mekteplerinin Başöğretmeni" unvanını verdi. Bu unvan, 24 Kasım'da, Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmileşti.

Mustafa Kemal'in Başöğretmen sıfatını aldığı 24 Kasım 1981'den beri "Öğretmenler günü" olarak kutlanıyor.

Öğretmenler günü dünyanın birçok yerinde farklı tarihlerde kutlanıyor. 1994 yılından bu yana çoğu ülkede öğretmenler günü UNESCO tavsiyesiyle 5 Ekim'de kutlanmaya başlandı.

Kaynak: TRT Haber