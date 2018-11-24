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Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüşmesinde bölgesel güvenlik konuları değerlendirildi.

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Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İdlib ve Tel Rıfat'taki son durum başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları, Soçi'de imzalanan mutabakat çerçevesinde değerlendirildi.

Sahada alınması gereken teknik ve taktik tedbirlerin belirlendiği görüşmede, İdlib ve Tel Rıfat'ta huzur ve güvenliğin sağlanması ve idamesi için ortak çalışmanın sürdürülmesi konusunda fikir birliği içinde olunduğu teyit edildi.

Bakan Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ile geçen salı günü Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: şoygu, milli savunma bakanlığı, hulusi akar
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