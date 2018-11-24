CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Katar Emiri Al Sani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; Katar Emiri Al Sani, Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenecek TÃ¼rkiye-Katar YÃ¼ksek Stratejik Komite 4. ToplantÄ±sÄ± iÃ§in Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul'da olacak.
ToplantÄ±ya CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Katar Emiri Al Sani baÅŸkanlÄ±k edecek.
ToplantÄ±da iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸinin muhtelif alanlarda daha da geliÅŸtirilmesi imkÃ¢nlarÄ± ele alÄ±nacak.
BÃ¶lgesel konularda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulacak.
AyrÄ±ca TÃ¼rkiye-Katar arasÄ±nda Ã§eÅŸitli anlaÅŸmalarÄ±n imzalanmasÄ± da Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Kaynak: TRT Haber