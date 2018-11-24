GÃ¼ndem » CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Katar Emiri Al Sani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek BuradasÄ±nÄ±z : Ana Sayfa

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Katar Emiri Al Sani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

Katar Emiri SÌ§eyh Temim bin Hamed Al Sani TÃ¼rkiye'ye geliyor. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Pazartesi gÃ¼nÃ¼, Katar Emiri ile Ä°stanbul'da bir araya gelecek.

24 KasÄ±m 2018 Cumartesi 16:41







CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; Katar Emiri Al Sani, Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenecek TÃ¼rkiye-Katar YÃ¼ksek Stratejik Komite 4. ToplantÄ±sÄ± iÃ§in Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Ä°stanbul'da olacak. ToplantÄ±ya CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Katar Emiri Al Sani baÅŸkanlÄ±k edecek. ToplantÄ±da iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸinin muhtelif alanlarda daha da geliÅŸtirilmesi imkÃ¢nlarÄ± ele alÄ±nacak. BÃ¶lgesel konularda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunulacak. AyrÄ±ca TÃ¼rkiye-Katar arasÄ±nda Ã§eÅŸitli anlaÅŸmalarÄ±n imzalanmasÄ± da Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Kaynak: TRT Haber AÅŸaÄŸÄ±daki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaÅŸabilirsiniz.

ï»¿