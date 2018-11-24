AK Parti, kalan adaylarını önümüzdeki hafta açıklayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TRT Haber'de Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun'un sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, @trthaber özel yayınında seçim sürecini değerlendirdi.https://t.co/VebT7LTID3 pic.twitter.com/Ocfscsuotb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 24 Kasım 2018

"AK Parti'de aslolan sorumluluktur"

AK Parti'nin 40 şehirde adaylarını açıklamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ünal, sürecin 2014'tekiyle aşağı yukarı aynı olduğunu vurguladı.

Ünal şunları söyledi:

"Diğer partilerden farklı olarak AK Parti'de makam ve statü değil, görev ve sorumluluk vardır. Yani bir bakanı daha sonra bir belediye başkanı olarak görebilirsiniz, bir belediye başkanını milletvekili olarak görebilirsiniz. Nihayetinde aslolan AK Parti'de siyaset yapan her aktörün yeri ve zamanı geldiğinde o gün alacağı sorumluluktur önemli olan, bugün de bunu gördük. İki tane bakanımız Ordu ve Düzce'den belediye başkan adayı olarak karşımıza çıktılar. Şimdi bizim 2014'teki sürece bakarsanız aşağı yukarı aynı. 2014'te de önce 26 Kasım'da ilk kademe adaylarımızı açıklamışız. Sonra 29 Kasım'da ikinci kademe adaylarımızı açıklamışız.

Daha sonra da bütün ilçelerle beraber adaylarımızı açıklamışız. 19 Şubat gibi de kampanyamızı başlatmışız. Aşağı yukarı bu seçimde de benzer bir takvimi takip ediyoruz."

"İnşallah bu önümüzdeki hafta içerisinde kalan adaylarımızı açıklamayı düşünüyoruz"

Mahir Ünal, kalan 3 büyük şehrin adaylarının da önümüzdeki günlerde açıklanacağının mesajını verdi:

"İnşallah bu önümüzdeki hafta içerisinde kalan adaylarımızı açıklamayı düşünüyoruz. Grup toplantısıyla ya da Ankara'da bir toplantıyla bu gerçekleşir. Daha önce Cumhurbaşkanımız ve Parti Sözcümüz 40 olarak bir sayı açıkladı ve bugün 40 sayısına riayet ettik. Belirlenmiş 40 tane il vardı, bu belirlenmiş 40 tane ili açıkladık ve şimdi diğer illerle beraber inşallah İstanbul, Ankara, İzmir'i de açıklayacağız."

Sosyal medyada ve medyada dolaşan bazı listelerle ilgili de konuşan Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söylemediği sürece herhangi bir bilgiye itibar etmediklerini belirtti.

Ünal şu ifadeleri kullandı:

"Dün teşkilatlarımıza dönük bir açıklama yaptık. Çünkü sosyal medyada ve medyada dolaşan bazı listeler var. Şimdi öncelikli olarak Sayın Genel Başkanımızın ağzından duymadığımız sürece herhangi bir bilgiye itibar etmiyoruz. Bir şeyin resmilik kazanması için o partinin genel başkanı tarafından ilan edilmesi gerekiyor. İnşallah önümüzdeki günlerde biz diğer illerle beraber Ankara, İstanbul ve İzmir'i de öğreneceğiz."

"45 günlük bir kampanya planlıyoruz"

Ünal, "Seçim takvimi nasıl işleyecek?" sorusuna ise "Kampanyamızı inşallah şubatın ortasında başlatacağız, 45 günlük bir kampanya planlıyoruz" yanıtını verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 büyük şehirde aday çıkarmayacağını açıklaması da soruldu. Ünal, "AK Parti'nin aday çıkarmayacağı iller olacak mı?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Devlet Bahçeli'nin görüşmesinden sonra biliyorsunuz süreç devam ediyor. Bunu önümüzdeki süreçte karşılıklı olarak partilerin istişareleri belirleyecek. Bir şeyi ısrarla, altını çizerek söylüyoruz, Cumhur İttifakı bir millet mutabakatı, yani 15 Temmuz'un 7 Ağustos'un sonucu ortaya çıkmış bir millet aklı, bir masa başı ittifakı değil. Teknik ya da hukuki bir ittifak değil. Ama mesela 24 Haziran'dan önce yaptığımız ittifak bizim bir seçim ittifakıydı. Dolayısıyla seçim ittifakıyla Cumhur İttifakını birbirinden ayırt etmek gerekir. Seçimler konusunda önümüzdeki süreç ne olur bunu bize zaman gösterecek. Adaylar açıklanmadan siyasi partilerin süreçleri belli olur."

Kaynak: TRT Haber