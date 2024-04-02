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TRT Haber 02.04.2024 15:39

AK Parti Beykoz'daki seçim sonuçlarına itiraz etti

AK Parti, İstanbul Beykoz'da İlçe Seçim Kuruluna başvurarak seçim sonuçlarına itiraz etti.

AK Parti Beykoz'daki seçim sonuçlarına itiraz etti
[Fotograf: AA]

Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin ilçe seçim kurullarına itiraz süresi bugün saat 15.00 itibarıyla sona erdi. İtirazların ilçe seçim kurulları tarafından 4 Nisan Perşembe günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanması gerekiyor.

İlçe seçim kurullarının kararlarına ise 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabilecek. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak. İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı ise 10 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar YSK'ye itiraz edilebilecek. Olağanüstü itiraz ise 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'den 14 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Bu kapsamda, AK Parti İstanbul'un Beykoz ilçesinde İlçe Seçim Kurulu'na başvurarak seçim sonuçlarına itiraz etti.

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