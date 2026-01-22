Hafif Kar Yağışlı 0ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 22.01.2026 19:26

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan İBB kreşinde çocuğa taciz ve işkence iddiasına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir çocuk etkinlik merkezinde 3 yaşındaki çocuğa yönelik taciz ve işkence iddiaları üzerine harekete geçti. Aileye psikososyal destek başlatan Bakanlık, yargı sürecine müdahil olacaklarını ve sorumluların en ağır cezayı alması için olayın takipçisi olacaklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan İBB kreşinde çocuğa taciz ve işkence iddiasına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, bugün bazı basın yayın organlarında, "İBB kreşinde 3 yaşındaki çocuğa taciz ve işkence iddiası" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

İBB'ye bağlı çocuk etkinlik merkezi hakkında ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı'na gelen ihbarın ardından İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzmanlarımızca aile ile ikametlerinde gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, çocuğun ve ailenin durumu titizlikle raporlanmış, gerekli rehberlik ve psikososyal destek süreci derhal başlatılmıştır. Yapılan görüşmelerde, ailenin emniyet güçlerine başvuruda bulunarak yasal süreci başlattığı ve devam eden dava sürecine Bakanlığımızın müdahil olması yönünde talebi olduğu bilgileri edinilmiştir.

Bu çerçevede mağdur evladımızın haklarını korumak Bakanlığımızın temel görevidir. Bakanlık olarak çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda olayla ilgili ihmali bulunanların en ağır cezayı almaları için yargı sürecine müdahil olarak yakından takip edeceğiz."

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Son Dakika
