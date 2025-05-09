Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TFF arasında işbirliği protokolü imzalandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Tesisleri'nde düzenlenen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, federasyon yöneticileri ve devlet himayesinde bulunan 40 çocuk katıldı.

İmza töreninde konuşan Bakan Göktaş, TFF ile "2025 Aile Yılı" kapsamında işbirliğini güçlendirmek için bir arada olduklarını, protokolün devlet korumasındaki çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini destekleyecekleri kapsamlı bir işbirliğinin başlangıcı olduğunu söyledi.

Bu birlikteliğin sporun birleştirici gücünü, sosyal hizmetin şefkatiyle buluşturma iradesi olduğunu dile getiren Göktaş, "Futbol, her zaman bir oyundan fazlası olmuştur. Kimi zaman yeşil sahalarda, kimi zaman mahalle aralarında çocuklar, sadece bir topun peşinde değil aslında hayallerinin peşinde koşarlar. Bir bağ kurarlar. Bu anlamda futbol, bir spor dalı olmanın ötesinde kuşakları buluşturan, aile içi iletişimi ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir gönül köprüsüdür. Aynı zamanda birleştiren, iyileştiren, umut veren bir sosyal araçtır" diye konuştu.

Göktaş, "2025 Aile Yılı" kapsamında yaptıkları işbirliğinin spor aracılığıyla köprüleri sağlamlaştırmanın, birlik ve beraberliğin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Aile tribünleri oluşturulacak

Protokolle yapılacak çalışmalara ilişkin Göktaş, şöyle konuştu:

"Devlet korumasında ve bakım altındaki çocuklarımız, müsabakaları ücretsiz izleyebilecek. Bunun yanı sıra koruyucu aileler ve çocukları, şehit yakınlarını, gazi ve gazi yakınlarını, milli maçlarda stadyumlarda ücretsiz ağırlayacağız. Çocuklarımız, futbolcularla birlikte sahaya çıkarak müsabaka seremonilerinde yer alacak. Aile tribünleri oluşturarak çocuklarımızın, ailelerinin güvenli ve konforlu alanlarda maçları izlemelerini sağlayacağız."

Göktaş, protokolle, koruma altındaki çocuklardan oluşan takımların teknik destek almasını sağlayacaklarını, ayrıca çocukların güvenliği, kadınların güçlenmesinin yanı sıra engellilerin ve yaşlıların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlayacak etkinlikler yapacaklarını dile getirdi.

Sporun kapsayıcı ve dönüştürücü gücünü toplumun her kesimine ulaştıracaklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı, kadınları, engellileri, yaşlılarımızı aynı tribünde buluşturacağız. Böylece, aile bağlarını güçlendiren, birlik ve beraberlik kültürünü artıran örnek bir model ortaya koyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, 'Aile, bizim en kadim, en köklü değerlerimizden biridir' Bu inançla 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan ettik. Çünkü biliyoruz ki evlatlarımızın aidiyet duygusunu kazandığı ilk yer olan aile, aynı zamanda toplumun temel taşı, ülkemizin en sağlam kalesidir. Nitekim nesillerimizin sağlıklı, özgüvenli ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi, sağlam aile yapısıyla mümkündür. Bu anlamda bugün burada attığımız imza, yalnızca bir protokol değil, aynı zamanda aileye, çocuklara, gençlere ve geleceğimize verilen bir sözün ifadesidir. Sporun disiplinini, takım ruhunu ve mücadele azmini, sosyal hizmetlerin şefkati, duyarlılığı ve kapsayıcılığı ile buluşturmaktır."

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ve TFF Başkanı Hacıosmanoğlu arasında işbirliği protokolü imzaları atıldı.

Hacıosmanoğlu, günün anısına Bakan Göktaş'a milli takım forması hediye etti. Tören fotoğraf çekimiyle sona erdi.