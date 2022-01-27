Türkiye, Afganistan’da yaşanan insani trajediye duyarsız kalmıyor. Afganistan'a 750 ton malzeme taşıyan 'İnsani Yardım Treni' Ankara'dan yola çıktı.

Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun bütün mazlumların yanında olduğuna dikkati çekti.

Türkiye, Afganistan'a yardım eli uzatmaya devam ediyor. AFAD'ın koordinatörlüğünde 11 yardım kuruluşunun seferber olduğu "İyilik Treni", Ankara Tren Garı'ndan Afganistan'a doğru yola çıkıyor. Açlık ve soğuk sebebiyle zor durumdaki sivillere yardım götürülüyor. pic.twitter.com/RSMuWrjM1F — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 27, 2022

"Türkiye, dost kardeş ülke Afganistan halkının yanında olmuştur"

Afganistan İnsani Yardım Treni Uğurlama Törenine katılan Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti, bütün mazlumların ihtiyacı olduğu her zaman yanında olduğunu ispatlamıştır. Yine dost kardeş ülke Afganistan halkının yanında olmuştur. 2 trenimiz yaklaşık 750 ton iyilik malzemesi taşımakta. 4 bin 168 kilometre yol katederek İran, Türkmenistan üzerinden Afganistan'a ulaşacak." diye konuştu.

"Gönlü zengin olan bu işin hassasiyetinde olan bir milletin evladıyız"

İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti;

"Biz vicdanını askıya almış bir millet değiliz. Bunu altını çizeek söylüyorum. Son 4 yılın dünyanın en çok yardım yapan ülkesiyiz milletiyiz. Oysa Amerika bizden daha zengin, Avrupa bizden daha zengin. Gönlü zengin olan bu işin hassasiyetinde olan bir milletin evladıyız. Bunu hep beraber devam ettirmeliyiz ve oradaki kardeşlerimize elimizi hep beraber uzatmalıyız."

Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), twitter hesabından yola çıkan trene ilişkin, "İyilik Treni Afganistan Yolunda! Afganistan’da 12.9 milyon çocuk insani yardıma, 18.8 milyon kişi ise acil gıdaya ihtiyaç duyuyor. Dünyanın dört bir yanında zor durumdaki insanların yardımına koşan ve insanlığın yanında olmayı seçen ülkemiz Afganistan halkının yanında!" ifadeleri kullanıldı.