Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Afet Kriminal İnceleme Birimi, afetlere müdahalede önemli rol üstleniyor. Afetlerde, bölgeye kriminal inceleme araçlarıyla ulaşan ekipler, öncelikle bölgenin güvenli olup olmadığını kontrol ediyor.

Ardından afetzedeler için çalışma başlıyor, orada da teknolojinin son imkanları kullanılıyor.

Sisteme bir iz geldiğinde, bir delil geldiğinde 30 saniye gibi kısa bir sürede kimliğin tespitini yaptıklarını belirten Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü İsmail Şahin, "Hatta o kimlikle alakalı yakınlarına, akrabalarına ulaşarak afetteki diğer yakınlarını da kurtarma imkanına sahip oluyoruz ve destek oluyoruz AFAD ekiplerine." dedi.

Ekipler afetlerin nasıl meydana geldiği konusunda da çalışmalar yapıyor. Özel araçlarla felaketin sebebi araştırılıyor.

Şahin, "Olay yerindeki arkadaşlarımız bu afetlerin sebepleriyle alakalı raporlar düzenleyerek Cumhuriyet başsavcılıklarına bu raporları iletiyorlar. Cumhuriyet başsavcılıkları da bu raporları alıyorlar ve buna göre fezlekelerini düzenliyorlar ve tahkikata devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ihtiyaçları da karşılanıyor

Afet Kriminal İnceleme Birimi yalnızca afet bölgesinde zarar gören vatandaşların kimlik tespitinde bulunmuyor, aynı zamanda diğer birimlerle koordineli çalışarak buradaki vatandaşların ihtiyacını da karşılıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde vatandaşlara yardımlarını ulaştırırken bir sağlık yardımı talebi duyduklarını aktaran Afet Kriminal İnceleme Büro Amiri Volkan Karadeniz, "Yanına gittiğimiz zaman amcamızın KOAH hastası olduğunu fark ettik. Amcamıza sağlık yardımını hemen ulaştırdık, sonraki günlerde de yanına giderek her türlü maddi manevi yanında olduk." dedi.

Suçluların tespiti de kısa sürede yapılıyor

Ekipler ayrıca, afet bölgesine suç işleme amacıyla giden kişilerin tespitini de kısa sürede yapıyor.

Her bir Afet Kriminal İnceleme Birimi çalışanı özel eğitimden geçiyor.

Polisten biyoloğa, antropologdan diş hekimine kadar birçok farklı meslekten personel bu birimde görev alıyor.

Haber: Ayşegül Çoban

Kamera: Tahsin Özkan