Gündem
AA 19.11.2025 14:53

AFAD'ın 10 aylık raporu: 389 deprem, 404 sel, 382 heyelan

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yılın 10 ayında meydana gelen 3 bin 35 orman yangını, 404 sel ve su baskını, 382 heyelan ve 4 üzeri büyüklükte 389 depreme müdahale etti.

AFAD'ın 10 aylık raporu: 389 deprem, 404 sel, 382 heyelan

İçişleri Bakanlığı 2026 Bütçe Sunumu'ndan derlenen bilgilere göre, yılın 10 ayında 3 bin 35 orman yangını, 404 sel ve su baskını, 382 heyelan ve 4 üzeri büyüklükte 389 deprem meydana geldi.

Bunlara ek olarak, 11 maden kazası, 16 çığ, 78 kaya düşmesi ve 2 bin 284 diğer acil durum olayına ekiplerce müdahale edildi.

Meydana gelen afet ve acil durumlarda toplam 31 kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından personel kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar da sunumda yer aldı.

Filoya İHA'lar eklendi

Depremler sonrası belirlenen 100 bin arama kurtarmacı hedefi, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle aşıldı. Toplamda 130 bin kişilik arama kurtarma personeli oluşturuldu.

AFAD'ın teknik kapasitesini güçlendirmek amacıyla envantere 1259 yeni araç dahil edildi.

İnsansız Hava Aracı (İHA) filosu kapasitesinin geliştirilmesi çalışmaları çerçevesinde ise filoya 158 dron, 88 termal kamera ve 1 bulut altı İHA (BAHA) eklendi.

