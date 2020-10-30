Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde 20'ye yakın binada yıkım ihbarı oldu. Bayraklı İlçesi'nde bazı binalar yıkıldı. Seferihisar İlçesi’nde deniz suyu yükseldi.

İzmir'de en büyüğü 4,8 büyüklüğünde çok sayıda artçı kaydedildi. AFAD, 1'i boğulmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini 120 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmalarının devam ettiğini belirten AFAD, TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütüldüğünü kaydetti.



İstanbul, Afyon, Bursa, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, Muğla ve Balıkesir, Manisa, Konya, Denizli ve Uşak,Isparta İl AFAD Müdürlükleri bölgeye sevk edildi.

Sakarya, Bursa ve Afyon'dan 3 mobil koordinasyon TIR'ı bölgeye yönlendirildi.

UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 53 araç ve 189 personel bölgede görevlendirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın illerinde toplam 115 sahada enerji ve 10 sahada ise servis kesintisi oldu.

3 milyon TL yardım kaynağı

AFAD Başkanlığı tarafından, bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildi.

Vatandaşlara uyarı: Hasarlı bunalara girmeyin

AFAD vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda bir kez daha uyardı: "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır.

Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır."