Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 20:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'daki geçici yaşam alanı hızla tamamlanıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'daki geçici yaşam alanının yapımının hızla devam ettiğini belirterek çalışmaların yer aldığı videoyu paylaştı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afetzede kardeşlerimize en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Okulları, sağlık ocağı, parkları, spor alanları ile Adıyaman’da geçici yaşam alanımız hızla tamamlanıyor" ifadesine yer verdi.
Bakan Kurum, paylaşımında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TOKİ ve Emlak Konut tarafından Adıyaman'da yapımı süren 15 bin kişilik geçici yaşam alanının gösterildiği videoyu da paylaştı.
Afetzede kardeşlerimize en iyisini yapmak için çalışıyoruz!— Murat KURUM (@murat_kurum) March 1, 2023
Okulları, sağlık ocağı, parkları, spor alanları ile Adıyaman’da geçici yaşam alanımız hızla tamamlanıyor. pic.twitter.com/vaUtx47zVA
Etiketler: Murat Kurum Kahramanmaraş Adıyaman Deprem
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