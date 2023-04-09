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Gündem
AA 09.04.2023 00:07

Aday listelerinin YSK'ya sunulması için son gün

Siyasi partilerin 14 Mayıs seçimlerine katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmeleri için belirlenen süre bugün saat 17.00'de dolacak.

Aday listelerinin YSK'ya sunulması için son gün

YSK'nın seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre siyasi partilerin milletvekili aday listelerini bugün saat 17.00'ye kadar YSK Başkanlığı'na sunması gerekiyor.

Bu kapsamda şu ana kadar Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi ve Millet Partisi milletvekili adaylarına ilişkin listeyi YSK'ye sundu.

Kesin listeler 19 Nisan'da ilan edilecek

Teslim edilen listeler YSK tarafından incelenmeye başlanacak, eksiklik bulunması halinde bunların tamamlanması için ilgililere 14 Nisan'a kadar süre tanınacak. Ardından geçici aday listeleri 15 Nisan'da, kesin listeler ise 19 Nisan'da ilan edilecek.

Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.

Yurt dışındaki Türk vatandaşları 27 Nisan-9 Mayıs'ta oy kullanacak
Yurt dışındaki Türk vatandaşları 27 Nisan-9 Mayıs'ta oy kullanacak

Seçmenlere iki ayrı oy pusulası verilecek

14 Mayıs'taki seçimlerde, seçmenlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak.

Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.

İttifak ve siyasi partilerin pusuladaki yeri belli oldu
İttifak ve siyasi partilerin pusuladaki yeri belli oldu

Pusulalar aynı zarfa koyulacak

İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek.

Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

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