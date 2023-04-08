Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"2016 yılında kahraman polislerimiz Ahmet Demir, Ramazan Akyürek, Metin Malkav kalleşçe şehit edildi. 7 yıl geçti. Arkadaşları, kanlarını yerde bırakmadı. 2 terörist, PÖH ve Emniyet İstihbarat Operasyonu ile Mardin Ömeryan'da ölü ele geçirildi. Kahraman şehitlerimize rahmetle."
2016 yılında Kahraman Polislerimiz— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 8, 2023
Ahmet Demir, Ramazan Akyürek, Metin Malkav kalleşçe şehit edildi.
7 yıl geçti.
Arkadaşları, kanlarını yerde bırakmadı.
2 terörist, PÖH ve Emniyet İstihbarat Operasyonu ile Mardin Ömeryan'da ölü ele geçirildi.
Kahraman Şehitlerimize rahmetle pic.twitter.com/jvde1apdtg