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Gündem
AA 08.04.2023 21:47

Bir haftada 1872 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Yurt genelinde 31 Mart - 6 Nisan arasında 2 bin 492 düzensiz göçmen yakalandı, 1872 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Bir haftada 1872 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yurt genelinde 31 Mart ile 6 Nisan arasında 1019'u Afganistan, 57'si Pakistan, 1416'sı da diğer uyruklardan 2 bin 492 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 491'i Afganistan, 41'i Pakistan ve 1340'ı diğer uyruklardan 1872 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Yılbaşından 6 Nisan'a kadar ise 8 bin 780'i Afganistan, 1518'i Pakistan ve 17 bin 602'si diğer uyruklardan olmak üzere 27 bin 900 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Söz konusu dönemde ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 5 bin 350 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 6 Nisan'a kadar kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 64 bin 429 oldu.

Geri gönderme merkezlerinde, 5 bin 46'sı Afganistan, 1922'si Pakistan ve 9 bin 875'i diğer uyruklardan olmak üzere 16 bin 843 düzensiz göçmen kalıyor.

Ayrıca, terke davet kapsamında 1430 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor.

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