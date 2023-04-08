Cumhurbaşkanı Erdoğan: Roman vatandaşlarımızın yaşadığı 25 ilde koordinatör belirliyoruz

Başakşehirli Romanlar Geleneksel İftar Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin dört bir yanındaki Romanlara selam ve sevgilerini gönderdiğini, ramazan ayını tebrik ettiğini söyledi.

Önümüzdeki günlerde bir aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen mübarek Kadir Gecesi'ne ulaşılacağını anımsatan Erdoğan, "Ardından da milletimizle ve tüm dünyadaki kardeşlerimizle birlikte bayram sevincini yaşayacağız. Rabb'imden bizleri ramazana kavuşturduğu gibi dünyamızın ilk vahiy ile şereflendiği Leyle-i Kadire ve bayrama da eriştirmesini niyaz ediyorum. Siz kardeşlerimle birlikte tüm Romanlarımıza hayırlı, bereketli bir ramazan diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar sofrasında yer ayırmalarından dolayı Romanlara teşekkür ettiğini, Romanlarla bir araya geldiği her anın gönlünde farklı bir yeri olduğunu belirterek, "Şahsen, kalpten kalbe giden o gizli yola bizzat şahit olduğumuz toplantılar, sizlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz buluşmalardır. İftarınızı bizimle paylaşmanızdan duyduğum memnuniyeti burada özellikle ifade etmek istiyorum. Şüphesiz bugünlerde tüm ayrılıklarımızı dışarıda bırakarak oturduğumuz şu muhabbet sofrasında birleştiriciliğin önemini farklı bir şekilde anlıyoruz." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Dünyanın birçok yerinde kökeni, dili, kültürü, ten renkleri farklı insanlara yönelik ötekileştirmenin günden güne arttığını ifade eden Erdoğan, toplumda böyle hastalıklı akımlar asla zemin bulmasa da Romanların da zaman zaman çeşitli sıkıntılarla karşılaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya mecralarının körüklediği ırkçı düşüncelerin kardeşliklerini zedelemesine asla fırsat vermeyeceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ön yargıları kırmak, alışkanlıkları değiştirmek elbette atomu parçalamaktan daha zordur, daha çetindir, daha fazla vakit alır. Tüm zorluklarına rağmen son 20 yılda ön kabulleri değiştirme noktasında hamdolsun çok ciddi mesafeler aldık. Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü diyerek, Roman vatandaşlarımıza geçmişte yapılan ayrımcı yaklaşımların tamamını elimizin tersiyle ittik. Roman kardeşlerimize yönelik haksız, adaletsiz, çarpık bakış açısının kırılması yönünde aşama da kaydettik. Diğer toplum kesimlerinde olduğu gibi Romanlarla ilgili de bir sorun, sıkıntı varsa hepsinin üzerine kararlılıkla gittik. Öncelikle işe mevzuatımızda bulunan ayrımcı ifadeleri kaldırarak başladık. Kökeninden, renginden, dilinden, inancından dolayı ayrımcılığa uğrayan herkese hak arama yolunu açtık. Roman nüfusunun yoğunlaştığı şehirlerimizde kurduğumuz mekanizmalar vasıtasıyla eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal yardımlara kadar her alanda Roman kardeşlerimizi destekledik."

[Fotoğraf: AA]

"İçişleri Bakanlığı bünyesinde Roman Koordinasyon Merkezi'ni açtık"

Başakşehirli Romanlar Geleneksel İftar Buluşması'nda konuşan Erdoğan, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Roman Koordinasyon Merkezi'ni açtıklarını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valiliklerinde sizlerin sesi, soluğu olacak bir koordinatör belirliyoruz. Roman kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak üzere kuracağımız müzemizin çalışmaları devam ediyor." bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valiliklerinde sizlerin sesi, soluğu olacak bir koordinatör belirliyoruz. Tüm Roman vatandaşlarımızın Dünya Romanlar Günü’nü tebrik ediyorum.https://t.co/B87hecAa4F pic.twitter.com/KqmfePwftS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 8, 2023

8 Nisan tarihini "Romanlar Günü" ilan ederek ülke genelinde kutlama programları düzenlenmesini sağladıklarına dikkati çeken Erdoğan, bu vesileyle tüm Roman vatandaşların Dünya Romanlar Günü'nü tebrik etti.

Kalkınma ajansları KOSGEB ve İŞKUR aracılığıyla Roman vatandaşları ticari, mesleki ve ekonomik açıdan desteklediklerini, Roman kadınların kurduğu kooperatiflere hibelerde öncelik verdiklerini, okul öncesinden üniversiteye kadar Roman çocuklara sahip çıktıklarını anlatan Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç duydukları her konuda Roman vatandaşların yanlarında olduğunu ve yanlarında olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projeleriyle Roman vatandaşları huzurlu, modern ve nezih evlerine kavuşturduklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Bugüne kadar çeşitli şehirlerimizde 5 bin 133 konutu parkları, bahçeleri, spor alanlarıyla yapıp Roman kardeşlerimize teslim ettik. Ayrıca 6 bin 700 Roman kardeşimizin evini onararak veya yeni baştan yaparak kendilerine takdim ettik. Her yaptığımız hayırlı işte olduğu gibi bu çabalarımızda da maalesef muhalefetin eleştirilerine hedef olduk. Aslı astarı olmayan iddialarla bizi engellemeye çalıştılar. 'Rantsal dönüşüm' gibi iftiralarla projelerimize takoz koymaya kalktılar. Biz bunların hiçbirine prim vermedik. Deprem felaketi sonrasında bu çalışmaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Başta Romanlar olmak üzere, 85 milyonun hiçbir ferdinin dayanıksız, sağlıksız yapılarda hayatını sürdürmesine gönlümüz razı değildir. 'Her Roman'a bir yuva' hedefiyle bundan sonraki çalışmalarımızı çok daha kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Roman vatandaşlarımızın bütün haklarının, bütün sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Roman kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak üzere kuracağımız müzemizin çalışmaları devam ediyor.https://t.co/LKCvJUIfjk pic.twitter.com/NElv1QqGp5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 8, 2023

"Türkiye Yüzyılı'nın romanını siz kardeşlerimle yazacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roman vatandaşlarla çocukluk çağlarından bir, beraber ve kader arkadaşı olduklarını belirtti.

"Roman kardeşlerimizle beraber büyüdük. Bu yollarda beraber yürüdük." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin en sıkıntılı, en sancılı dönemlerine beraber şahitlik ettik. Kendi öz yurdumuzda kimi zaman parya muamelesine maruz kaldık. Kimimiz inancından dolayı ötekileştirildi, kimimiz kılık kıyafetinden dolayı aşağılandı, kimimiz dış görünüşünden dolayı hor, hakir görüldü, kimimiz sırf dayatılan kalıplara uymadığı için baskıyla karşılaştı. Bizi yıllarca yok saydılar, dışladılar. Adeta ademe mahkum ettiler. Kendilerine hak gördükleri çoğu şeyi bizlere layık görmediler. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Aba altından sopa gösteren kibir kulelerine asla boyun eğmedik. Hakkımız olanı almak ve korumak için, 'Bu ülkede biz de varız.' demek için çok çetin mücadeleler verdik."

40 yılı aşan zorlu ve sancılı yolculuğun sonunda bugün hayal dahi edilemeyen yerlere ulaştıklarını anlatan Erdoğan, Türkiye'yi sadece elitlerin, sadece beyazların, sadece bir avuç mutlu azınlığın ülkesi olmaktan çıkardıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkenin, toplumun diğer kesimleri gibi Romanların da vatanı olduğunu, Romanların da bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ettirdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bugün geriye doğru baktığımızda şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz: Eksiklerimiz olsa da inşa ettiğimiz Türkiye, her türlü ayrımcılığın dışlandığı kuşatıcı bir Türkiye'dir. İnşa ettiğimiz Türkiye, hiç kimsenin inancından, kökeninden, kültüründen ötürü horlanmadığı kucaklayıcı bir Türkiye'dir. İnşa ettiğimiz Türkiye, 85 milyonun tamamının birinci sınıf vatandaş olarak hizmete ve hürmete layık görüldüğü eşitlikçi bir Türkiye'dir. Noksanlarımız, yapmak isteyip de yapamadıklarımız olsa da bu Türkiye 10 yıl, 20 yıl, 40 yıl öncesinden çok daha özgür, daha adaletli, daha vicdanlı, hepimiz için daha yaşanabilir bir Türkiye olmuştur. Hiç şüphesiz bu, hepimizin ortak başarısıdır. Bu, sizler gibi iradesine ve geleceğine sahip çıkan Roman kardeşlerimizin de başarısıdır."

14 Mayıs'ta bu başarı hanesine yeni yıldızlar ekleyeceklerini söyleyen Erdoğan, "Türkiye'yi inşallah her alanda hep beraber bir üst lige taşıyacağız. Buna hazır mıyız? 14 Mayıs'a kadar durmadan, usanmadan çalışmaya hazır mıyız?" sorusunu yönelttiği Roman vatandaşlardan "Hazırız." yanıtını aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Nasıl ülkemizin son 20 yılına mührümüzü vurduysak Türkiye Yüzyılı'nın romanını da siz kardeşlerimle birlikte yazacağız. Bedel ödeyerek, uğrunda çile çekerek elde ettiğimiz kazanımlara güçlü bir şekilde sahip çıkacağız. Bugüne kadar bu kardeşinize sizler yoldaşlık yaptınız. Ta Kasımpaşa Kulaksız'dan bugüne kadar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri, bizi asla yalnız bırakmadınız. Neşenizle, sevginizle, salonlara sığmayan şu coşkunuzla hep yanımızda oldunuz. Sırt sırta vererek nice badireler atlattık, nice zorluğun üstesinden beraberce geldik. Dayanışma içinde, birlik içinde sarılıp kucaklaşarak nice acıyı bal eyledik. Türkiye'nin bugünlere gelmesinde sizlerin çok büyük emeği var. Türkiye'nin demokratikleşmesinde, devletimizin sosyal devlet kimliğinin güçlenmesinde sizlerin çok büyük katkısı var. Her birinize dayanışmanız, ahde vefanız, kadirşinaslığınız için teşekkür ediyorum. Sizlerden 14 Mayıs'ta yine çok güçlü bir destek bekliyorum. Ben Roman kardeşlerimin samimiyetine güveniyorum. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Bir kez daha ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

İftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Roman vatandaşlar eşlik etti.