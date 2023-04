İttifak ve siyasi partilerin pusuladaki yeri belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu'nda, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi öncesi açıklama yapan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, şunları kaydetti;

"Seçilme yeterliliğine sahip siyasi partiler belirlenmiş ve 36 siyasi partinin seçime katılabileceği tespi etilmiştir. Emek Partisi, Hür Dava Partisi seçimlere katılmayacağını bildirmiştir. Demokratik Sol Parti ve Halkların Demokratik Partisi de kura çekimine katılmayacaklarını birleşik oy pusulasıda yer almayacaklarını belirtmişlerdir."

İki aşamalı yapılan kurada ilk aşamada, siyasi partiler ve ittifakların yer aldığı fanustan çekim yapıldı. Bu aşama tamamlandıktan sonra ittifakların içerisindeki partilerin sıralamasına ilişkin kura çekimine geçildi.

Kura çekimi sonuçlarına göre siyasi partiler ve ittifakların sıralaması şu şekilde oldu:

Seçime, Yeni Türkiye Partisi birinci, Türkiye Değişim Partisi ikinci, Millet Partisi üçüncü, Hak ve Özgürlükler Partisi dördüncü, Sosyalist ve Güç Birliği İttifakı beşinci, Genç Parti altıncı, Memleket Partisi yedinci, Cumhur İttifakı sekizici, Emek ve Özgürlük İttifakı dokuzuncu, Büyük Türkiye Partisi onuncu, Adalet Birlik Partisi on birinci, Anavatan Partisi on ikinci, Yenilik Partisi on üçüncü, Halkın Kurtuluş Partisi on dördüncü, Milli Yol Partisi on beşinci, Vatan Partisi on altıncı, Güç Birliği Partisi on yedinci, Millet İttifakı on sekizinci, Ata İttifakı on dokuzuncu, Bağımsız Türkiye Partisi yirminci sıradan gidecek.

İttifaklar için ayrı kura

Bu kura çekiminin ardından ittifak yapan partilerin kendi aralarındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimine geçildi. Buna göre, oy pusulasının sekizinci sırasındaki "Cumhur İttifakı" için yapılan kurada, Büyük Birlik Partisi birinci, AK Parti ikinci, Yeniden Refah Partisi üçüncü, MHP dördüncü sırada çıktı.

Oy pusulasının dokuzuncu sırasındaki "Emek ve Özgürlük İttifakı" için yapılan kuraya göre, Yeşil Sol Parti birinci, Türkiye İşçi Partisi ikinci sırada bulunacak.

Oy pusulasının on sekizinci sırasındaki "Millet İttifakı" için yapılan kuraya göre ise Gelecek Partisi birinci, Demokrat Parti ikinci, Demokrasi ve atılım Partisi üçüncü, CHP dördüncü, İyi Parti beşinci, Saadet Partisi altıncı sırada bulunacak.

Oy pusulasının beşinci sırasındaki "Sosyalist Güç Birliği İttifakı" için yapılan kuraya göre, Türkiye Komünist Partisi birinci, Türkiye Komünist Hareketi ikinci, Sol Parti üçüncü sırada.

Oy pusulasının on dokuzuncu sırasındaki "Ata İttifakı" için yapılan kuraya göre, Adalet Partisi birinci, Zafer Partisi ikinci sırada bulunacak.

Partiler listelerini yarın 17.00'ye kadar teslim edecek

Siyasi partilerin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmeleri için belirlenen süre yarın saat 17.00'de dolacak.

Seçmenlere iki ayrı oy pusulası verilecek

14 Mayıs'taki seçimlerde, seçmenlere verilecek iki oy pusulasından biri cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak. Bu oy pusulasının en üst kısmında "Cumhurbaşkanı Adayları" başlığı bulunacak.

İkinci oy pusulasında ise seçmenler milletvekili adaylarına oy verecek. Seçmenler, hem cumhurbaşkanına hem milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa attıktan sonra oy verme işlemini tamamlayacak.

(Grafik: Şeyma Özkaynak/TRT Haber)