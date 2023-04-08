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Gündem
AA 08.04.2023 23:24

Uruguay tarafından iade edilen Osman Naim Kaya, Türkiye'ye getirildi

'Çiftlik Bank' davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ''kara kutusu'' olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi.

Uruguay tarafından iade edilen Osman Naim Kaya, Türkiye'ye getirildi
[Fotograf: AA]

Uruguay'da 2018 yılında yakalanan Osman Naim Kaya'ya 4,5 yıl ev hapsi verildi.

Mehmet Aydın'ın işlerini yürüttüğü gerekçesiyle "kara para aklama", "vergi kaçırma", "suç örgütü üyesi olma", "dolandırıcılık" gibi suçlardan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kaya'nın Uruguay'dan Türkiye'ye iadesi bir süre önce kabul edildi.

Önce Uruguay'dan Brezilya'ya götürülen Kaya, Sao Paulo şehrinden havalanan THY'nin "TK16" sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na getirildi.

 

Polis ekiplerince uçaktan alınan Kaya, Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaya, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edilecek.

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