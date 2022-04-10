Dün, Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında otomobille askeri araç çarpışmış, kazada 2 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

Şehit askerler için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi, saygı duruşunda bulunuldu. Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin (27) ve Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın (28) öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından edilen duaların ardından şehit Şahin'in cenazesi İstanbul'a, şehit Avan'ın cenazesi ise Osmaniye'ye uğurlandı.

Törene, şehit yakınları, Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru ve Tamer Dağlı, 6'ncı Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer ve diğer ilgililer katıldı.