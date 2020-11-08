Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin COVID-19 izin sürelerinin, daha önce 1 Aralık 2020'ye kadar uzatıldığı hatırlatıldı.

Tedbirlerin hassasiyetle uygulanması ve personelin özverili gayreti sayesinde 368 ceza infaz kurumunda dışarıdan içeri, içeriden dışarı temasın asgariye indirildiği ve böylece salgın tehlikesinin kontrol altında tutulabildiğine değinilen açıklamada, nakiller, ürün tedariki ile hastane ve duruşma sevkleri gibi zorunluluklar nedeniyle dışarıyla teması ortadan kaldırmanın mümkün olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Başsavcılıklardan alınan bilgiye göre bugün itibarıyla, yoğun bakımda veya entübe durumda olan COVID-19 hastası hükümlü ve tutuklu bulunmadığı bildirildi.

368 ceza infaz kurumununun 117'sinde pozitif vaka görüldüğü, COVID-19 testi pozitif çıkan 120 hükümlü ve tutuklunun, sağlık kurumlarındaki tedavilerinin devam ettiği, testi pozitif çıkan tüm hükümlü ve tutukluların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.