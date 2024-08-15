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Gündem
AA 15.08.2024 23:26

Adalet Bakanlığı: Suriye Aile Hukuku kitabının aile mahkemelerine gönderildiği iddiası asılsız

Adalet Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaştığı ve bazı sosyal medya hesaplarınca da alıntı yapılan "Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından aile mahkemelerine gönderildiği" iddiasının tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

Adalet Bakanlığı: Suriye Aile Hukuku kitabının aile mahkemelerine gönderildiği iddiası asılsız

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, herhangi bir kurum veya kuruluşa böyle bir kitabın gönderilmediği vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Ümit Özdağ'ın yine X platformundan önce paylaşıp sonra sildiği 'Hakimlerin, Suriyelilerle ilgili aile hukukunu ilgilendiren davalarda Suriye hukukuna göre değerlendirmede bulunacakları' ve 'Suriyelilerin dava açarken yargılama giderlerini devletin karşıladığına' yönelik ifadeleri de gerçek dışıdır. Halkımızı yanıltmaya yönelik asılsız paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır."

Açıklamada, gerçeğe aykırı bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişilere ve dezenformasyon içeren manipülatif iddialara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

 

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