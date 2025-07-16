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TRT Haber 16.07.2025 13:28

Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti heyetini kabul etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat'ın da aralarında bulunduğu heyeti kabul etti.

Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti heyetini kabul etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını söyleyen Tunç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve sağlam iradesi, Devletimizin kurumlarının tam bir koordinasyon ve uyumuyla yürütülen süreçte atılan adımları ve yapılan çalışmaları konuştuk." dedi.

"Türkiye Yüzyılı'nı daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz"

Tunç, "Ülkemizin kalkınmasının önünde en büyük engellerden biri olan ve yarım asırdan bu yana çok büyük acılar yaşatan terörün sona ermesi, milletimizin huzurlu bir geleceğe kavuşması hepimizin ortak arzusudur. Sürecin hassasiyetle yürütülerek "Terörsüz Türkiye" hedefimizin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz. Her alanda kalkınmış, gelişmiş, daha büyük Türkiye'yi hep birlikte geleceğe taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç DEM Parti
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