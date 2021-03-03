Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar:

İnsan Hakları Eylem Planı: Hedefimiz özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik Türkiye

"AK Parti'nin kurulduğu günden beri sürekli ve kesintisiz sürdürdüğü reform yolculuğunun bir adımı. Hedefimiz özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik Türkiye. Uygulandıkça, İstiklal Caddesi'nde, Kızılay Meydanı'nda, Diyarbakır Sur'da, İzmir Konak'ta da bunun meyveleri vatandaşlarımız tarafından hissedilecek."

"İnsan Hakları Eylem Planı'nda en önemli başlık sizin için ne derseniz, ben hukuk güvenliği derim."

"Bu bir kanun metni değil, iyi niyet belgesi"

"Eleştiriler çok değerlidir, büyük titizlikle inceleyeceğiz, yapıcı, ciddi eleştirileri dikkate alacağız. Sadece partiler için çıkan bir metin değil, bütün insanlarımız için... Tüm vatandaşlarımızı ilgilendirdiği için, konuyu toplumun her kesimiyle beraber çalıştık. Bu bir kanun metni değil, iyi niyet belgesi. İnsan Hakları Eylem Planı'nın iki yıllık uygulama süreci var. Tüm faaliyetler iki yıl içinde tamamlanmış olacak."

Yeni Anayasa çalışmaları: Önerilerinizi getirin,Türkiye bu ayıptan kurtulsun

"Türkiye, darbecilerin yaptığı bir anayasa ile yönetilmeye mahkum mu? Siviller, siyasi partiler, Anayasa yapmaktan aciz mi? Elbette değil. Türkiye buna layık, bunu önümüzdeki dönemde yapacağına inanıyorum. Herkesin Anayasa'sı olacak bir süreci, katılımcı bir şekilde yapalım istiyoruz. Önerilerinizi getirin, Türkiye bu Anayasa ayıbından kurtulsun."