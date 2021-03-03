Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığında yapılacak toplantıda, kademeli normalleşme sürecinde illerdeki durum yakından takip edilecek, illerin durumu bir kez daha ele alınacak.

Sağlık Bakanı Koca, en geç mayıs ayı sonuna kadar 52,5 milyon kişinin hedeflendiğini söylemişti. Bu kapsamda atılacak adımların da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

Kademeli normalleşme dönemi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından kademeli normalleşme kararlarını açıkladı.

Türkiye genelinde iller, 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak sınıflandırıldı.

Normalleşme uygulaması iki haftada bir güncellenecek

Her hafta risk durumuna göre illerin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek. Buna göre, salgının artış eğilimine girdiği yerlerde kısıtlamalar tekrar genişletilebilecek.

21.00-05.00 saatleri arasında sokak kısıtlaması uygulanacak

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Hafta sonlarında ise; Düşük ve orta risk grubunda yer alan iller hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Cumartesi kısıtlama yok

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00 - cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00’den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanacak. Bu illerde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altının sokak kısıtlaması kaldırıldı

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

Yüksek ve çok yüksek illerde sokak serbestisi uzatıldı

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Sınav günü muafiyet

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde; Milli Eğitim Bakanlığı'nca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Çok yüksek riskli iller dışında restoranlar açık

Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurulacak.

Açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecek.

19.00'dan sonrası için gel-al ve paket servis düzenlemesi

Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

Yüksek illerde paket servis saatleri

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. İşyeri içerisinde hizmet sunulmayacak.

Restoranlara oturma düzeni planı

COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ndeki mesafe kuralları ile kapasite kullanım oranlarına göre yeme-içme yeri için oturma düzeni planı hazırlanacak. İçeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilecek.

Restoranlara girişte HES kodu kontrolü yapılacak

HES kodu olmadan müşteri kabul edilmeyecek. Yeme-içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa-koltuk bulundurulmasına müsaade edilmeyecek.

Halı saha ve havuzlar düşük ve orta risk grubunda açık

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde HES kodu kontrolü ile seyirci, refakatçi ve misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illeride yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edecek.

Nikah ve düğünlere düşük ve orta risk düzenlemesi

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 100’ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

Yüksek ve çok risk grubunda yer alan illerde kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısı 50’yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak şartıyla nikah ve nikah merasimi yapılabilecek.

Toplu etkinliklerde yeni normal

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri düşük, orta ve yüksek risk gruplarında; kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecek.

Çok yüksek riskli illerde etkinlikler yasak

Çok yüksek risk grubunda yer alan illere ise yeni bir karar alınıncaya kadar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlik ertelenecek.

Nikah ve düğün için en az 3 gün önceden izin alınması gerekiyor

Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az 3 gün öncesinden Valilik/Kaymakamlıklara e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesi sağlanacak.