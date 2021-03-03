Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 09:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
EPDK akaryakıt fiyatlarında artış yapan şirketleri incelemeye aldı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dövizdeki düşüşe rağmen akaryakıt fiyatlarında artış yapan dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı.
EPDK, haksız kâr artışı ile fiyatlarına gizli zam yapan akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Kâr oyunları ile gizli zam yapan başka şirketler varsa en kısa zamanda onları da tespit edip gereken adımları atacağız" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika EPDK Akaryakıt
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