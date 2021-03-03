EPDK, haksız kâr artışı ile fiyatlarına gizli zam yapan akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Kâr oyunları ile gizli zam yapan başka şirketler varsa en kısa zamanda onları da tespit edip gereken adımları atacağız" dedi.

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