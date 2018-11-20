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Adalet Bakanı Gül: Hepimizin bağımsız yargının kararına saygı göstermesi lazım

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararına ilişkin,"Hepimizin bağımsız yargının kararına saygı göstermesi lazım. dedi.

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Adalet Bakanı Gül: Hepimizin bağımsız yargının kararına saygı göstermesi lazım

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AİHM'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kararına ilişkin, "Yargılama halen derdesttir. Yargılamayı yapan mahkeme AİHM kararı gerekçelerini dikkate alarak bir değerlendirme yapacaktır." ifadesini kullandı.

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Gül, şöyle devam etti:

"Hepimizin bağımsız yargının kararına saygı göstermesi lazım. Tahliyeyi verecek olan siz de ben de değilim, bağımsız Türk yargısıdır."

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk sürecinin uzatılmasının yeterli hukuki dayanaklardan yoksun olduğunu gerekçe göstererek serbest bırakılmasını istemişti.

Kaynak: AA 

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