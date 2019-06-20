Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilere, FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de sanığı olduğu çatı davada verilen kararları değerlendirdi.

Bakan Gül, Türk yargısının büyük bir hukuk örneği ortaya koyduğunu belirterek, "Mahkeme hukuk çerçevesinde yargılamayı yapmıştır. Darbecilerin ortadan kaldırmaya çalıştığı anayasa, hukuk bugün onlar için de uygulanmış ve hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir karar, yargılama olmuştur." dedi.

#SONDAKİKA

Adalet Bakanı Gül: Tarihi bir karar. Darbeciler yagılanmıştır. Bu kararı bağımsız Türk yargısı vermiştir.https://t.co/DNR2L5ffOO pic.twitter.com/13naWbbMSs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Haziran 2019

"Darbecilerden hesap soran bir Türkiye vardır"

Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokrasiye, milli egemenliğe darbe girişiminde bulunanların yargı önünde hesabını verdiği bir gün olmuştur. Darbecilerden hesap soran bir Türkiye vardır. Türkiye'de hiç kimse demokrasiyi, milli iradeyi ortadan kaldıramayacak, şehitlerimizin ruhunu incitemeyecek."

Kaynak: TRT Haber, AA