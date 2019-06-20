15 Temmuz'da darbecilerin ilk hedefi Genelkurmay Karargahı'ydı. FETÖ'cü darbeciler komuta kademesini etkisiz hale getirip devleti ele geçirmeye kalktı.

Gece boyu darbe girişimine direnenlere defalarca ateş açıldı, tanklar üzerlerine sürüldü. FETÖ'cü darbecilerin hain planını milletin iradesi önledi.

Genelkurmay Karargahı ve çevresinde o gece biri asker 12 kişi şehit oldu.

İşte 15 Temmuz gecesinde Karargahta yaşananlar

Takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösterirken karadaki ilk hareketlilik Genelkurmay Karargahı'nda başladı.

Darbeciler dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın görüşmesinden deşifre olduklarını düşündüler.

Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Kara Havacılık Komutanlığı'na denetlemeye gidince gece 3'te başlayacak darbe planı erkene alındı.

Saat 21.30'da Genelkurmay Başkanlığı'ndan ilk silah sesi geldi. 33 darbeci Özel Kuvvetler personeli karargahı bastı. Hedeflerindeki isim dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dı.

Aralarında Akar'ın da bulunduğu 11 general Akıncı'ya götürüldü

Darbeciler tarafından derdest edilen Hulusi Akar, Salih Zeki Çolak, Yaşar Güler'in de aralarında bulunduğu 11 general Akıncı'ya götürüldü.

Astsubay Bülent Aydın, Genelkurmay bahçesinde şehit oldu

Astsubay Piyade Başçavuş Bülent Aydın darbecilere karşı koymaya çalışırken çıkan çatışmada şehit oldu. Adını tarihe "15 Temmuz'un ilk şehidi" olarak altın harflerle yazdırdı.

Darbeye direnen yüzlerce kişi Genelkurmay Başkanlığı'na akın etti

Darbecilere en sert cevap demokrasiye sahip çıkan vatanseverlerden geldi. Yüzlerce insan Genelkurmay Karargahı'na akın etti. Darbeciler kaybedeceklerini anlayınca bu kez silahlarının namlusunu sivillere doğrulttu.

Darbecilerin ateşiyle 12 kişi şehit 42 kişi gazi oldu

Defalarca hem karadan hem de helikopterler ile havadan ateş açıldı. Darbeciler tarafından kullanılan tanklar ile darbeye direnen siviller ezildi. Darbecilerin ateşiyle 12 kişi şehit 42 kişi gazi oldu.

35'i sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi 224 kişi yargılandı

İhanet gecesinin sabahında Genelkurmay Karargahı darbecilerden temizlendi. O gece darbe girişimine karışanlar i tek tek tespit edildi, yakalandı. Aralarında 15 Temmuz darbe girişiminin beyin takımından 35'inin de olduğu 224 sanık yaptıklarının hesabını mahkeme salonunda verdi.

Kaynak: TRT Haber