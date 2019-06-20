BM Özel Raportörü Agnes Callamard, BM Güvenlik Konseyi’nin 'Kaşıkçı' raporunu değerlendirdi.

Callamard, cinayetin, uluslararası ilişkilere büyük zarar verdiğini belirterek, "Kaşıkçı’nın öldürülmesi uluslararası bir cinayetten daha fazlasıdır." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ciddiyetine ve vahametine gerçek anlamda inandığını düşünmediğini dile getiren Callamard, "Suudi Arabistan, misyonumu yerine getirmek için bulunduğum ziyaret talebimi reddetti." ifadelerini kullandı.

"İstanbul Başkonsolosluğuna girmemin pek bir anlamı kalmadı"

Callamard, "Benim bu aşamada İstanbul Başkonsolosluğuna girmemin pek bir anlamı kalmadığını düşünüyorum. Eğer bir dilekte bulunsaydım bu, Suudi makamlarla diyalog kurmak olacaktı." diye konuştu.

Cinayete ilişkin yürüttüğü soruşturmanın, raporun açıklanmasıyla birlikte sona erdiğini ifade eden Callamard, şunları söyledi:

"BM İnsan Hakları Konseyi'ne, Kaşıkçı'nın öldürülmesini, bundan sonraki hedef gözeterek öldürmelerin önüne geçilmesi açısından 'bir sıçrama tahtası' olarak görme çağrısında bulunuyorum."

Kaynak: AA