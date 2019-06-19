Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Biz Birlikte Türkiye'yiz Buluşması'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

82 milyon birlikte biz bir aileyiz. Hepimiz aynı iklimin evlatlarıyız tarihi birlikte inşa etmiş ecdadın evlatlarıyız.

Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının, uyuşturucu baronlarının işine gelir. Gönüllü kuruluşlarımız daha aydınlık ve daha güçlü Türkiye davamızın akıncılarıdır.

İnsan yetiştiren, gençlerimize sahip çıkan, burslarla, yurtlarla, fikri, akademik sosyal ve kültürel çalışmalarla evlatlarımızın eğitimlerine destek veren vakıflarımız, derneklerimiz yıpratılmaya çalışılıyor. Bir siyasetçiye, bir idareciye düşen görev iyi işlere engel olmak değil, kötüyü, zararlıyı, faydasız olanı bertaraf etmektir.

Bölgelerimiz şehirlerimiz arasına fitne sokulmasına asla izin vermeyiz.

Biz gücümüzü vesayet odaklarından değil milletimizin birliğinden beraberliğinden alıyoruz. Siyaseti gönül yapmanın aracı olarak görüyoruz Türkiye'yi ortak paydada buluşturma çabası veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar bölge siyaseti, kimlik siyaseti, istismar siyaseti yapmadık. 17 yıldır bize oy versin vermesin vatandaşlarımızın tamamını kucakladık. Batıda ne varsa doğuda da o olsun dedik.https://t.co/oYJfEBAzjF https://t.co/W3Wpkeflif — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 19, 2019

17 yıldır bize oy versin vermesin vatandaşlarımızın tamamını kucakladık. Batıda ne varsa doğuda da o olsun dedik. Son 17 yılda demokrasi güçlendi vesayet geriledi. Cumhur İttifakı ve AK Parti Türkiye'nin milli bekasının teminatıdır.

Bayrak, toprak, vatan birbiriyle iç içedir. Bu milletin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, kadim kardeşliğidir.

"Hiç kimse bizi bölemez"

Hiç kimse bizi bölemez, hiç kimse gönüllerimizin arasına duvarlar öremez, hiç kimse bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimize gölge düşüremez. Çünkü biz Kandil'den talimat almıyoruz, teröristlerden talimat almıyoruz.

Türkiye ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu. Biz hep dindarının da sekülerinin de gencinin de yaşlısının da temsilcisi olduk.

"Bu milletin en büyük gücü birliği ve kadim kardeşliğidir"

Bu milletin en büyük gücü şu anda içinde bulunduğumuz birliğidir, beraberliğidir, bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir.

Her kim yalanı bir siyaset yapma yöntemi haline dönüştürüyorsa Türk demokrasinin altını oyuyor demektir. Bu milletin valisine 'it' diyen bir insandan siyasetçi olmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi rekabeti ahlaksızlık üzerine istifleyenler er ya da geç milletimin feraseti ile kaybedeceklerdir. Siyasi yarışı kavgaya dönüştürmenin kimseye faydası yoktur.https://t.co/oYJfEBAzjF pic.twitter.com/G14BsxyV1z — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 19, 2019

Siyasi rekabeti ahlaksızlık üzerine istifleyenler er ya da geç milletimin feraseti ile kaybedeceklerdir. Siyasi yarışı kavgaya dönüştürmenin kimseye faydası yoktur.

Muhammed Mursi'nin ölümünün normal bir ölüm değildir. Muhammed Mursi'nin ölümü kesinlikle şaibelidir ve biz bunun da takipçisi olacağız.

Kaynak: TRT Haber