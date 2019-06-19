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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması
19 Haziran 2019 Çarşamba 18:01 - Son Güncelleme 19 Haziran 2019 Çarşamba 18:10
Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, "Ahmet Kaya'nın mezarının getirilmesi konusunda ailesi isterse gereğini yaparız. " dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral FM'de canlı yayın konuğu oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı Ahmet Kaya'nın Paris'te Pre-Lachaise'de bulunan mezarı ile alakalı, "Ahmet Kaya'nın mezarının getirilmesi konusunda ailesi isterse gereğini yaparız." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar gelecek...
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