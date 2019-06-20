FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü.

Soruşturmaların tamamlanması sonrasında darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 261'i karara bağlandı.

3 bin 239 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi

Sona eren davalarda, 2 bin 31'i ömür boyu olmak üzere 3 bin 239 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi.

Yargılamaları tamamlanan davalarda bin 53 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan 978'ine müebbet hapis cezası veren mahkemeler, bin 208 kişi hakkında 1 yıl 2 ay ila 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti.

28 davada yargılamalar sürüyor

Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda bazı sanıkların da beraatini kararlaştırdı. Davalardan 28'inde ise yargılamalar sürüyor.

Kaynak: AA