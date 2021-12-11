Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığın 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

Bakan Gül, gecikmeyen adalet ve kolaylaştıran hukuk için yeni adımlar atacaklarını söyleyerek uzun yargılamadan kaynaklı zararlar yönünden, İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'na başvuru imkanı getireceklerini söyledi.

"Boşanma davalarının uzun sürmesinden kaynaklı mağduriyetleri ortadan kaldıracak usuller üzerinde de duruyoruz"

Bakan Gül, üst mahkemelere başvuru sürelerinde de bir çalışma yapacaklarını belirterek şunları aktardı:

"Boşanma davalarının uzun sürmesinden kaynaklı mağduriyetleri ortadan kaldıracak usuller üzerinde de duruyoruz. Ayrıca, e-Tebligat, e-Duruşma, arabuluculuk, seri muhakeme ve basit yargılama gibi yeni usullerin kapsamını genişleteceğiz. Yeni ihtisas mahkemeleri oluşturmaya devam edeceğiz. İnsanımızın malını mülkünü, arsasını, arazisini ilgilendiren başvurulara hem kamu kurumları hem de mahkemeler öncelik vermelidir. Bunun için vatandaşımızın mülkiyet hakkını ilgilendiren tüm davaları, ivedi yargılama kapsamına alacağız. Vatandaşımızla kamu kurumları arasındaki uyuşmazlığın çözümü için idari sulh usulünü getireceğiz. Yine vatandaşla idare arasındaki aynı nitelikteki davalarda 'pilot dava' usulü getirilmesi de çalışma başlıklarımız arasındadır. Örneğin aynı özellikte 10 bin dava var diyelim. Bu durum 10 bin bilirkişi, 10 bin keşif, 10 bin ayrı süreç demek. Biz diyoruz ki mahkeme bunlara 'grup dava' desin ya da 'pilot dava' desin. Bir dosya neticeye bağlansın ve diğer yüzlercesi binlercesi için süreç yeniden başa sarmasın."

"Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık"

Ceza Kanunu'ndaki suç ve yaptırım dengesini, toplumun adalet duygusunu tatmin edecek şekilde tümüyle gözden geçireceklerini bildiren Bakan Abdulhamit Gül şöyle konuştu:

"Ceza Hukuku Bilim Komisyonumuz, Ceza Kanunumuzun 16 yılını masaya yatırdı, ceza adaletini güncel ihtiyaç ve gelişmelere uygun şekilde bütünüyle ele alıyor. Buradan çıkan sonuçları yine tüm paydaşlarla, toplumun her kesimiyle istişare edeceğiz. Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık. Mağdur Hizmetleri birimlerimizin ve adli görüşme odalarının sayısını artıracağız. Hiçbir şiddet mağduru kadın, hiçbir örselenen çocuk, hiçbir engelli vatandaşımız hak arayışında adliyede yalnız kalmayacak. Şiddet mağduru kadınların hak arama yollarını etkin bir şekilde kullanabilmeleri için avukat görevlendirilmesi ve adli yardımdan yararlanma koşullarını kolaylaştıracağız."

"1 milyon 650 bin uyuşmazlık uzlaşmayla sonuçlandı"

Adaletin gecikmeden yerini bulmasının en önde gelen hassasiyetlerinden biri olduğunu belirten Gül, geç verilmiş bir kararın, dosyayı sona erdirmiş olsa da adaleti tecelli ettirmiş sayılmayacağını vurguladı.

Gül, "Bunun için 'Geç gelen adalet, adalet değildir' diyoruz. Bu nedenle yargıda hedef süre uygulamasını başlattık. Hakim-savcı en başta vatandaşımıza davanın ne kadar sürede biteceğini söylüyor ve vatandaş da önünü görüyor" ifadelerini kullandı.

2018’de iş, 2019’da ticari ve 2020’de de tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuğu dava şartı haline getirdiklerini anımsatan Gül, uygulamanın başından itibaren 1 milyon 650 bin uyuşmazlığın uzlaşmayla sonuçlandığını söyledi.

Özellikle UYAP, e-duruşma, celse, hafta sonu noterlik, elektronik tebligat gibi düzenlemelerle çevreci uygulamaları sürdürdüklerini belirten Gül, sadece elektronik tebligat uygulamasıyla 51 bin 500 ağacın kesilmekten kurtulduğunu ve 3 bin ton kağıttan da tasarruf edildiğini aktardı.

Gül, Ankara’ya yeni adliye binası için proje çalışmalarının sona geldiğini söyledi.

"2022'de 12 bin yeni personel alacağız"

Bakan Gül, bakanlık çalışanlarının şartlarına yönelik, "2022 yılı içerisinde kamu personeline yapılacak 3600 ek gösterge dahil tüm iyileştirmelerden adliye ve CTE personelimizin de yararlanması konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Neticeleri 2022 yılında alacağımıza inanıyoruz. Fazla mesai ücretinin kapsamını ve miktarını artıracak ilave düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 2022 yılında teşkilatımıza 12 bin yeni personel alacağız" dedi.