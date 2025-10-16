Açık 18.6ºC Ankara
Gündem
AA 16.10.2025 10:11

Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı kuruldu

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığının kurulmasına ilişkin kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı kuruldu
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Başkanlık, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine edecek.

Afet ve acil durumlara ilişkin ilgili bakanlıkları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde temsil edecek olan Başkanlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile ilgili bakanlıkların sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlayacak.

Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlayacak, bakanlar tarafından verilen görevleri yerine getirecek.

Kararnameyle, Başkanlığa verilen görev kapsamında Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyelerinde merkez teşkilatlarında "Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı" kadroları ihdas edildi.

Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı Doğal Afet
OKUMA LİSTESİ