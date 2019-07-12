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ABD'den S-400 açıklaması
12 Temmuz 2019 Cuma 18:47 - Son Güncelleme 12 Temmuz 2019 Cuma 19:32
ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper "S-400'ün Türkiye'ye teslimatından haberimiz var. Bu konudaki pozisyonumuz değişmedi. Bugün öğleden sonra Savunma Bakanı Hulusi Akar ile konuşacağım" dedi.
Türkiye'ye gelen S-400'lerle ilgili ABD'den açıklama geldi.
ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, "S-400'ün Türkiye'ye teslimatından haberimiz var. Bu konudaki pozisyonumuz değişmedi" dedi.
Esper, "Bugün öğleden sonra Savunma Bakanı Hulusi Akar ile konuşacağım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: TRT Haber
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