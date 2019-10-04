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ABD ile üçüncü ortak kara devriyesi yapıldı04 Ekim 2019 Cuma 09:53 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 14:47
Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi kapsamında TSK ve ABD kuvvetlerinin üçüncü birleşik kara devriyesi tamamlandı.
Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölgenin oluşturulması için TSK ve ABD kuvvetlerinin çalışmaları devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre TSK kuvvetlerinin ABD ile üçüncü kara devriyesi tamamlandı.
Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:
"Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi kapsamında; TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle Telebyad’ın doğusunda icra edilen üçüncü birleşik kara devriyesi sona erdi."
Kaynak: TRT Haber
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