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Bakan Akar ABD'li mevkidaşı ile Güvenli Bölge'yi görüştü03 Ekim 2019 Perşembe 23:09 - Son Güncelleme 03 Ekim 2019 Perşembe 23:11
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmalara ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper görüşmesinde, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.
Görüşmede, Türkiye'nin ABD'den silah ve mühimmat başta olmak üzere terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye desteğini tamamen sonlandırması istendi.
Kaynak: AA