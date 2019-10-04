Dünya gündemini masaya yatırmaya devam eden TRT World Forum, "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" başlığıyla 21-22 Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Siyasetin önemli isimleri TRT World Forum'da buluşacak

TRT World'den yapılan açıklamaya göre, foruma farklı ülkelerden üst düzey politikacı, akademisyen, entelektüel, gazeteci ve uzmanlar katılacak.

Uluslararası fikir liderlerinin yanı sıra, küresel siyasetin seçkin isimlerinin yer alacağı forumun bu yılki katılımcıları arasında; Birleşmiş Milletler Parlamentosu Başkanı Maria Fernanda Espinosa Garces, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, eski Brezilya Devlet Başkanı Dilma Vana Rousseff, Malezya Halkın Adalet Partisi Genel Başkanı Anwar İbrahim, Yunanistan ana muhalefet lideri Yanis Varoufakis, Romanya Avrupa Birliği İşleri Bakanı George Ciamba, eski Avusturya Şansölyesi Christian Kern, eski Finlandiya Başbakanı Esko Aho ve eski Suriye Başbakanı Riyad Farid Hijab bulunuyor.

Kaşıkçı özel oturumu yapılacak

TRT World Forum'da ayrıca Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda geçen yıl öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayetinin tartışılacağı özel bir oturum da düzenlenecek.

Forumun ikinci gününde düzenlenecek oturumda, Norveç Merkezli Kawaakibi Vakfı Başkanı Iyad Al-Baghdadi, Ghad el-Thawrah Partisi Lideri ve eski Mısır Cumhurbaşkanlığı Adayı Ayman Nour, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Londra merkezli İngilizce ve Fransızca yayın yapan Middle East Eye Genel Yayın Yönetmeni David Hearst, Nobel Ödülü'nü en genç yaşta alan Zincirleri Olmayan Kadın Gazeteciler Grubu Başkanı Tawakkoul Karman ile Suudi Arabistanlı bir insan hakları savunucusu ve ALQST Kurucusu ve Direktörü Yahya İbrahim, Kaşıkçı cinayetine ilişkin sorulara cevap arayacak.

TRT World Forum'un Kaşıkçı Cinayeti Oturumu'nda, Suudi gazetecinin ölümüyle bağlantılı olarak Orta Doğu'da değişen jeopolitik dengeler de ele alınacak.

Kaynak: AA