Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 23:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD ile Afganistan mesaisi: Görüşmeler devam edecek
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve ABD heyetlerinin Afganistan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı'nın işletilmesi konusunda iş birliği alanlarını ele aldığını, görüşmelere devam edilmesi konusunda uzlaşıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk ve ABD heyetleri Milli Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldi.
Görüşmelerde NATO Kararlı Destek Misyonu’nun bitmesinden sonra Hamid Karzai Havaalanının işletilmesi konusunda işbirliği alanları görüşüldü.
Görüşmelere devam edilmesi konusunda taraflar uzlaştı.
Güvenlik kaynaklarına göre görüşmeler ilerleyen zamanlarda planlanacak.
ABD’li heyetin yarın Türkiye’den ayrılması bekleniyor.
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