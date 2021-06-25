Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk ve ABD heyetleri Milli Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldi.

Görüşmelerde NATO Kararlı Destek Misyonu’nun bitmesinden sonra Hamid Karzai Havaalanının işletilmesi konusunda işbirliği alanları görüşüldü.

Görüşmelere devam edilmesi konusunda taraflar uzlaştı.

Güvenlik kaynaklarına göre görüşmeler ilerleyen zamanlarda planlanacak.

ABD’li heyetin yarın Türkiye’den ayrılması bekleniyor.