Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 22:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, "Sevgili genç kardeşlerim, YKS 2021’in hayalini kurduğunuz geleceğe atılan güzel bir adım olmasını temenni ediyor, sınavda hepinize başarılar diliyorum." dedi.
Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili genç kardeşlerim, #YKS2021’in hayalini kurduğunuz geleceğe atılan güzel bir adım olmasını temenni ediyor, sınavda hepinize başarılar diliyorum.
Şunu bilmenizi isterim; sonuç ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep yanınızda olacak. Rabbim zihin açıklığı versin."
Sevgili genç kardeşlerim, #YKS2021’in hayalini kurduğunuz geleceğe atılan güzel bir adım olmasını temenni ediyor, sınavda hepinize başarılar diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 25, 2021
Şunu bilmenizi isterim; sonuç ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep yanınızda olacak. Rabbim zihin açıklığı versin.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan YKS
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