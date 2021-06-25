Erdoğan Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili genç kardeşlerim, #YKS2021’in hayalini kurduğunuz geleceğe atılan güzel bir adım olmasını temenni ediyor, sınavda hepinize başarılar diliyorum.

Şunu bilmenizi isterim; sonuç ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hep yanınızda olacak. Rabbim zihin açıklığı versin."